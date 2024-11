L’incidente in parapendio si trasforma in tragedia: muore in ospedale l’uomo rimasto ferito

E’ deceduto per arresto cardiaco l’uomo che oggi è precipitato con il parapendio sul lungomare di Ponente alle “ex cupole”. L’uomo, 57 anni, istruttore di parapendio che non sembrava in gravi condizioni, subito dopo i soccorsi, era stato trasferito in ambulanza all’ospedale Fogliani di Milazzo, dove è stato ricoverato. Qui, però, le sue condizioni si sarebbero aggravate.

Anche la figlia del 57enne, rimasta coinvolta nell’incidente, è ricoverata al Policlinico di Messina in gravi condizioni. La donna, 30 anni, è in prognosi riservata ed a quanto pare avrebbe perso un piede nell’impatto al suolo.

Fonte: “Oggi Milazzo”.