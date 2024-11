La Filosofa Maria Giovanna Farina presenta il suo nuovo libro

La filosofa e scrittrice Maria Giovanna Farina festeggia 22 anni di filosofia pratica e il nuovo libro “Platone, aiutaci tu!” ne è la consacrazione. Prima donna in Italia a promuove la filosofia come cura applicata nelle diverse difficoltà dell’esistenza, in questo anno Farina vede anche il riconoscimento del suo lavoro in un articolo a lei dedicato su Io Donna (Corriere della sera). Dopo primavera ed estate in cui ha promosso i suoi libri e la filosofia tra Toscana, Sicilia e Liguria, l’autunno sarà dedicato al nuovo libro che ha debuttato a Viareggio c/o la mostra, da lei presentata, di Flavio Lappo, artista e autore della copertina del libro.

La Filosofia può diventare cura? Maria Giovanna Farina lo racconta in questo libro mostrando come il dialogo filosofico si possa applicare alle difficoltà della vita grazie a Platone e al maestro Socrate che per primo si è occupato dell’interiorità umana. Immaginando la nascita della filosofia dall’unione di Eros e Sofia, una coppia di innamorati, il libro si snoda attraverso vari casi reali che si intrecciano con la vita dei due interpreti capaci di unire amore e sapienza per condurre alla guarigione interiore. La leggerezza con cui l’autrice descrive le situazioni accompagna il lettore in una dimensione nuova, la scrittura è scorrevole, i contenuti sono fertili e forniscono strumenti da applicare alla nostra vita. Gli argomenti spaziano nei diversi campi delle relazioni, vengono trattati la maternità mancata, l’amore di coppia, la politica, l’amicizia, l’orientamento sessuale, la verità, la musica, la bellezza, il potere, la politica, la prostituzione…Platone insieme all’amore in tutte le sue declinazioni può davvero aiutarci e Maria Giovanna Farina lo sa dimostrare. L’autrice immagina il loro incontro su una spiaggia della Sicilia, Eros e Sofia sono una coppia di innamorati che incarnano la filosofia nel suo significato originario: filosofia significa amore per la sapienza. Dal loro incontro ha inizio la missione di cura. Solitamente si dice “Prendere la vita con filosofia” ma sappiamo cosa significa veramente? Non è certo farsi scivolare i problemi quotidiani senza reagire, tutt’altro. Maria Giovanna si ispira a Platone, ne è innamorata, eppure lei non è antiquata, lui è vissuto nel V sec. a. C. eppure è tremendamente attuale e sa aiutare nel presente guardando al futuro. Platone era bello, affascinante, intelligente, intuitivo e dotato di una saggezza intramontabile unita alla scrittura. Cosa accadrà a chi legge questo libro? “Giungerai in una dimensione in cui esistere sarà come volare su una pianura verdissima…”.