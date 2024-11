Santo Stefano di Camastra: il Centro Nazionale Coste e l’Ispra collaboreranno ad “Inceramicata 2024”

Il Centro Nazionale Coste e la Sezione per le Valutazioni Ambientali dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) collaboreranno ad “Inceramicata 2024”, organizzata annualmente dal comune di Santo Stefano di Camastra.

Sono stati invitati dal sindaco Francesco Re, per un’iniziativa il cui obiettivo principale è sensibilizzare la comunità sui temi della protezione dell’ambiente marino e costiero.

Per attuare la collaborazione, il Centro Coste e la Sezione per le Valutazioni Ambientali di ISPRA hanno designato tre esperti in ambiente marino e costiero:

Silvana Campagnuolo – biologa marina e Viviana Lucia – architetto paesaggista), esperte di

Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA) per le componenti biodiversità e paesaggio e Carlo Lo Re – ingegnere marittimo, del Centro Nazionale Coste, esperto in protezione della

fascia costiera, climatologia marina e oceanografia operativa.

Il primo incontro con il sindaco Francesco Re si è svolto il 7 agosto presso il Municipio e ha permesso agli esperti ISPRA di acquisire informazioni preliminari sullo svolgimento dell’evento e di confermare l’interesse condiviso nell’utilizzare la ceramica — simbolo artistico distintivo di Santo Stefano di Camastra — come strumento di sensibilizzazione sui temi ambientali.

Nel successivo incontro con il Vicesindaco Fausto Pellegrino, tenutosi il 24 ottobre, gli esperti ISPRA hanno proposto il tema dell’evento: “Salvaguardia del mare e della biodiversità marina”, scegliendo infine il titolo: “BLU COME IL MARE: Salvaguardiamo il mare, la biodiversità e i suoi colori per proteggere il nostro futuro”.

Il 15 novembre scorso, presso il Palazzo Trabia di Santo Stefano di Camastra, gli esperti ISPRA hanno incontrato i maestri ceramisti per presentare le attività istituzionali e di ricerca svolte dalla Sezione per le Valutazioni Ambientali e dal Centro Nazionale Coste di ISPRA.

Durante l’incontro, è stato sottolineato come l’arte possa essere un potente mezzo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della protezione del mare e dei suoi benefici: “Il mare è alla base della vita; la vita marina e terrestre sono strettamente collegate. Conoscerlo significa capire le conseguenze delle nostre azioni, a beneficio del nostro stesso futuro.”

L’arte ceramica, simbolo della tradizione di Santo Stefano di Camastra, può contribuire a mettere in risalto sia la bellezza che la fragilità del mare, sensibilizzando la comunità sui rischi legati alla sua salute.

L’incontro si è concluso con la programmazione dell’inaugurazione della mostra dei bozzetti preparatori ai pannelli di ceramica, prevista per dicembre 2024. Seguirà la realizzazione dei pannelli e la loro esposizione nei luoghi scelti dall’amministrazione comunale per la durata della mostra. Tre pannelli saranno premiati per estetica, originalità e capacità di sensibilizzazione, e selezionati per l’esposizione permanente presso la sede centrale ISPRA di Roma e la sede ISPRA di Palermo.