Santa Lucia del Mela: oui, c’est moi, le roi Michel Platini

Le Roi a Santa Lucia del Mela. Una domenica da incorniciare nel piccolo paesino tirrenico: Michel Platini, uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, è stato ospite dello Juventus Club Gaetano Scirea per festeggiare i 40 anni dalla fondazione.

Un evento unico, orchestrato dal presidente Benedetto Merulla e dalla sua squadra, che ha visto inoltre ospiti illustri come il direttore di Tuttosport Guido Vaciago, la giornalista e conduttrice televisiva Monica Bertini e Salvatore Giglio, storico fotografo ufficiale della Juventus dal lontano 1974.

Michel Platini, istrionico come sempre, ha donato oltre due ore di aneddoti sulla sua esperienza alla Juventus e non solo. Tre volte pallone d’oro, campione d’Europa nel 1984 con la Francia da capocannoniere, Platini ha vinto tutto con la maglia bianconera, realizzando 104 gol in 5 stagioni, non male per un centrocampista.

E così Platini ha snocciolato retroscena e aneddoti, sull’Avvocato Angelli, Paolo Rossi, Gaetano Scirea, Giovanni Trapattoni, non mancando di esaltare la bellezza e l’affetto di una “terra meravigliosa (terra dei nonni)” che lo “commuove”.

Ovviamente tantissimi tifosi juventini, ma anche semplici appassionati di calcio hanno riempito il Palazzetto con tifo da stadio, ovazioni, grande entusiasmo. Alla fine il francese non si è sottratto a selfie ed autografi, per una serata dalle mille emozioni.