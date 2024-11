Pallacanestro: Serie B Interregionale – Girone H, ritorna alla vittoria la Nextcasa Barcellona

Davanti a più di 1000 spettatori ritorna alla vittoria la NextCasa Barcellona che firma il secondo acuto stagionale contro la Promobasket Marigliano dell’incontenibile Sakalas miglior realizzatore del match con 25 punti. I giallorossi vincono 88-68 al termine di una prova corale e con Bartolozzi e Manfè che scrivono una doppia doppia, 23-10 il primo e 20-10 il secondo.

La Viola Reggio Calabria stende anche la Basket School Messina, 82-74, con ben 4 uomini in doppia cifra: Ani 18, Ivanai 16, Fernandez 14 e Idra 11. I Reggini guadagnano altri due punti sulle seconde visto che Angri è stata stoppata in casa da una gigantesca Svincolati Milazzo, nel 79-72 finale brillano i 28 punti di Scredi.

Brinda all’esordio coach Patrizio che porta al successo la Siaz Piazza Armerina 98-75 contro la Pallacanestro Antoniana, con il solito Laganà grande trascinatore con 21 punti. Siaz 5^ in classifica a quota 10, davanti alla Bim Bum Basket Rende e la Virtus Matera che sono state protagoniste di una partita combattuta vinta dai calabresi 95-91, da segnalare i 27 punti di Baquero per Rende e i 25 di Bagdonavicius per i lucani.

Infine nell’anticipo di sabato sera la Basket Castanea batte l’Academy Catanzaro 68-64 e l’affianca in classifica con 6 punti, in compagnia anche della Pallacanestro Antoniana e la Promobasket Marigliano.

Domani si apre il turno infrasettimanale con il derby calabrese Academy Catanzaro – Viola Reggio Calabria, quello campano tra Agri e Antoniana e quello siciliano tra la Basket School Messina e la Siaz Piazza Armerina.

Poi giovedì Marigliano ospiterà Rende, la Virtus Matera Castanea e al Palalberti si giocherà il sentitissimo derby Barcellona – Milazzo.