Messina: incendio in un rudere disabitato in località Spartà

Ieri, poco prima di mezzanotte, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio che ha coinvolto un rudere disabitato, in località Spartà. La squadra proveniente dal Distaccamento Nord, con autopompa serbatoio e Pick-up con modulo antincendio, è riuscita a estinguere completamente il rogo che avvolgeva la struttura ormai completamente distrutta, anche con il supporto delle due autobotti pompa per un maggior incremento di acqua, e l’autoscala, inviate dalla sede centrale.

Un tecnico Enel presente sul posto assicurava che lo stabile era privo di energia elettrica, per una maggiore sicurezza. Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento, anche se non si esclude un dolo. Dopo aver messo in sicurezza e bonificato l’area interessata dall’incendio, la squadra ha fatto rientro in caserma intorno alle ore 3:00.