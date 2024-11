Francavilla di Sicilia: arrestato un 30enne, la droga era nascosta sotto gli indumenti intimi

Ieri sera a Francavilla di Sicilia i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 30enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma lo hanno fermato mentre si trovava alla guida di un motociclo. Nel corso della perquisizione personale si è riusciti a scovare e sequestrare 4 dosi marijuana, nascosta sotto gli indumenti intimi.

In avanti i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’indagato, laddove sono state trovate e sequestrate oltre 350 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, 20 grammi di hashish e quasi 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e vario materiale verosimilmente utilizzato per il confezionamento della droga.

Il 30enne è stato arrestato ed è agli arresti domiciliari. La droga è stata invece inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per gli accertamenti di laboratorio, all’esito dei quali è risultato che sarebbe stato possibile ricavare più di 1500 dosi da immettere sulle piazze di spaccio.