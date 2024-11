Santo Stefano di Camastra – Folla di fedeli e musicisti per la festa di Santa Cecilia – VIDEO

Una bella giornata trascorsa all’insegna della musica, quella vissuta a S. Stefano di Camastra in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Cecilia, patrona della musica e dei musicisti. Un’atmosfera per certi versi dimenticata, in quanto era ormai da parecchio tempo che non si vedevano diverse bande in scena per tale ricorrenza e questa iniziativa rivolta ad amatori e appassionati di ogni età è stata ben gradita dalla comunità.

Un impegno culturale e sociale per rendere la musica uno strumento di dialogo aperto e orizzontale, per chi suona e per chi ascolta, oltre che un riferimento importante per l’intera comunità, anche per la sua funzione sociale che ricopre la composizione di una banda che, per tradizione, diffusione e storia non ha eguali nel tessuto e nel territorio di un paese.

Servizio di Lucio Volo