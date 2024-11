Sant’Agata di Militello – Il “Cesareo” in prima linea contro la violenza di genere

La parità di genere è un diritto umano fondamentale, ma nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, permangono ancora profonde disuguaglianze tra uomini e donne in ambito sociale, culturale e lavorativo.

La scuola è il luogo perfetto per attuare la parità di genere. Quest’anno infatti gli alunni delle classi terze della scuola secondaria e delle classi quinte della primaria del primo Istituto Comprensivo “Cesareo” di Sant’Agata di Militello, diretto dal dirigente scolastico Domenico Maiuri hanno partecipato al progetto “orienta junior” organizzato dall’Università di Messina dipartimento di Scienze politiche e giuridiche.

Alla fine del progetto i ragazzi delle classi terze sezione A e B sono stati sensibilizzati sulla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e sul tema della parità di genere attraverso letture, approfondimenti e ricerche.

In particolar modo gli alunni divisi in gruppi di lavoro e attraverso la metodologia Canva, sotto la guida dei docenti Anna Pistone e Luigi Giallombardo, hanno sviluppato e realizzato dei manifesti contro la violenza sulle donne (pubblicità progresso) per la giornata del 25 novembre, dei fumetti sui diritti delle donne e dei video sulla parità di genere.

Durante i laboratori svolti nelle ore curriculari i ragazzi hanno capito che non esistono ruoli precostituiti in ambito lavorativo e che il mondo di oggi ha bisogno di un cambiamento radicale ed esso deve partire dagli studenti poiché la loro trasparenza ed innocenza è terreno fertile per educarli a crescere senza barriere e discriminazioni; ma come possiamo eliminare queste barriere?

Per farlo, a nostro parere, bisogna partire dalle piccole cose. La vita è come un cerchio in cui ogni individuo dovrebbe sentirsi libero di essere sé stesso nella sua unicità e inseguire senza paura i propri sogni. Solo così potremo finalmente vivere in un mondo in cui la parità di genere non sia più un’opzione.