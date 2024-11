Roma: l’ultima tappa del tour poetico “Strade di Poesia” organizzato dall’associazione “Beniamino Joppolo”

Ultima tappa del tour poetico “Strade di Poesia” per l’associazione teatro-cultura “Beniamino Joppolo”; un evento, a chiusura dell’anno culturale, realizzato a Roma presso la sala conferenze della Camera dei deputati e che ha come scopo quello di unire territorio e persone delle diverse parti d’Italia e favorire il dialogo come strumento per realizzare comunità nuove e più accoglienti.

La manifestazione ha visto come protagonisti, oltre ai poeti presenti provenienti da diverse parti d’Italia, due grandi personaggi della cultura Edoardo Sanguineti e Leonardo Sciascia.

Dopo l’introduzione dell’onorevole Luca Pastorino che ha sottolineato la bontà dell’iniziativa perla quale la Camera dei Deputati ha concesso per la seconda volta l’autorizzazione a poterla realizzare, il presidente dell’associazione Luigi Ruggeri ha delineato un breve profilo di Edoardo Sanguineti, creatore fra l’altro, del “Nuclearismo” e poeta appartenente alla cosiddetta avanguardia e di Leonardo Sciascia, scrittore, giornalista, drammaturgo, poeta e critico d’arte italiano, politico e autore della raccolta “Favole della dittatura”.

L’attenzione si è poi spostata sulla lettura delle poesie finaliste del tour itinerante “Strade di Poesia”. La proclamazione delle graduatorie relative alle due sezioni del concorso e la consegna dei Riconoscimenti hanno concluso il suo straordinario consenso.

Lingua

Alessia Lombardi Era sempre contento di poco

2^ Margherita Bonfilio Eri tu

2^ Annamaria Citino Fragilità

3^ Luciana Capece Lacrime dal cielo

3^ Angela Prota La verità strappa i veli

Sacra-religiosa

1^ Maria Tindara Buttò Scendi dalla Croce

2^ Palma Enrica Pietrini Pace

3^ Sabrina Morelli Ti cercherò

3^ Teresa Carmina Cusano Miracolo

Gran Premio Speciale musicalità poetiche

Marco Alonzi Le dita senza testa

Premi Speciali

Carmine Avagliano Vivere 2005

Giovanni D’Andrea La gente vuole pace

Ornella Cappuccini Le vestali

Michelina Giannitelli Speranza

Emanuele Marzullo Accanto a te

Pasqualina Petrarca Pozzuoli mia

Paola Oliva Nello spazio generoso della vita

Gran Premio Speciale pubblicazione poetiche

Ornella Cappuccini Nel cuore dell’Umbria Fede – Arte – Storia

in Gloria al Primo Giubileo di Roma

Il prossimo appuntamento importante per “Strade di Poesia” è per febbraio 2025, presso la Commissione Europea che accoglierà la carovana di poeti che accorreranno nel prestigioso sito del Governo Continentale.