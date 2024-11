Patti: il baby sindaco è Valeria Milone

La studentessa della scuola media “Bellini” di Patti Viola Milone è il secondo baby sindaco della storia della città di Patti.

Il primo era stato votato nel 2013.Nel corso della votazione effettuata dagli studenti delle scuole medie “Bellini” e “Pirandello” di Patti, che si è svolta questa mattina nell’aula consiliare, Viola Milone ha totalizzato undici voti.

Alla cerimonia di proclamazione, oltre ai dirigenti dei due istituti comprensivi Clotilde Graziano ed Antonina Milici, hanno presenziato il presidente del consiglio comunale Giacomo Prinzi, l’assessore Federico Impalà, i consiglieri Giuseppa Cannata, Natalia Cimino, Maria Scalia e Valentina Martino ed il segretario generale Pietro Manganaro.

Nel corso della stessa seduta sono stati eletti anche il vice sindaco e gli assessori ed il presidente del baby consiglio comunale; vice sindaco è Margherita Mobilia, gli assessori sono Valerio Ermito, Chiara Natoli e Maria Buzzanca presidente è Gaia Mirenda.

Il 29 e 30 ottobre scorsi erano stati già eletti i baby consiglieri, che oggi hanno costituito la platea dei votanti.

Per la scuola media “Pirandello”: Antonino Carianni, Valerio Ermito, Gaia Mirenda, Margherita Mobilia, Sofia Olivo, Maria Maimone, Francesco Bari, Matteo Calega, Matilde Magistro Contenta e Celeste Caruso.

Per la scuola media “Bellini”: Mirko Arrigo, Rita Macrì, Ambra Gregoli, Chiara Natoli, Nicholas Lenzo, Matteo Scardino, Petra Saddi, Viola Milone, Pietro Buzzanca, Kevin Buzzanca e Maria Buzzanca.

Particolarmente soddisfatto il presidente del consiglio comunale Giacomo Prinzi, che ha ringraziato i dirigenti scolastici, toccando con mano quanta passione abbiano mostrato i ragazzi in questa loro prima avventura “politica”, pronti a scegliere argomenti di loro interesse, quelli riferiti all’ambiente, gli animali di affezione e gli anziani.

“Mi è piaciuta fin da subito questa iniziativa proposta dal comune e per questo mi sono candidata a baby sindaco, ha dichiarato all’esordio Viola Milone; già fin dal mio insediamento ho voluto lanciare già una proposta, riguardante i pulmini che sono a disposizione degli studenti. Essendo un numero esiguo, ha proseguito il baby sindaco, questo incide sull’orario di entrata a scuola dei miei compagni, non dimenticando che devono fare la corsa per i posti a sedere, che sono limitati. Un’altra proposta, ha concluso Viola Milone, riguarda la realizzazione delle piste ciclabili, che permetterebbero a chi va in bici di allontanarsi dai pericoli del traffico cittadino.”