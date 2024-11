Patti, Forza Italia: “Il nostro impegno a servizio del territorio!”

Il gruppo di Forza Italia a Patti è fortemente convinto che il rilancio di un territorio passi necessariamente dal confronto sulle proposte e sulle idee e che la collaborazione sui grandi progetti è la formula vincente per la loro riuscita. In quest’ottica e con questo obbiettivo come forza politica intendiamo mettere a disposizione del territorio e della comunità il nostro impegno.

In nome di queste idee si è riunito il gruppo di Forza Italia coordinato a Patti da Tonina Molica e rappresentato in consiglio comunale dal consigliere Tonina Costanzo, ora che il prossimo 26 novembre il consiglio comunale si riunirà per votare il bilancio di previsione, un atto importante di programmazione politico amministrativo, dove tutte le forze politiche porranno in essere il loro prezioso impegno.

In consiglio all’ordine del giorno c’è anche il question time, un momento di confronto, dove l’assise cittadina interroga l’esecutivo sulle problematiche, auspicando risposte immediate.

Il gruppo di Fi di Patti si è riunito per confrontarsi in merito al percorso politico da affrontare con l’unico obbiettivo di dare risposte concrete ad un territorio, che oggi può contare su due importanti rappresentanti istituzionali vicini al gruppo pattese come l’onorevole Tommaso Calderone e l’onorevole Marco Falcone.

“Forza Italia Patti con Tommaso Calderone, rappresenta una forza politica moderata e liberale a disposizione della città e del territorio. Nei prossimi giorni sarà indetto un incontro allargato del coordinamento cittadino, anche in vista del consiglio comunale del 26 novembre.”