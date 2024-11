Miss Reginetta d’Italia – La terza selezione per la Sicilia orientale a Villa Cuciti di Milazzo: le più votate – VIDEO

Alessia Mangano di Barcellona Pozzo di Gotto è stata la più votata nella terza selezione per la Sicilia Orientale tenutasi a Villa Cuciti di Milazzo e con il titolo abbinato a “Secoti Strutture in legno” ha staccato il pass per partecipare alla finale regionale, insieme a lei approdano alla finale Gaia Sottile di Milazzo con il titolo “Punto Bellezza Profumeria” e Chiara Offre di Funari con il titolo “Villa Cuciti”.

Una selezione e mille emozioni con tre momenti dedicati alla moda: il casual, l’elegante e la sposa. Tra le vincitrici anche Mariasole Venuti di Messina e Ariel Morena di Barcellona Pozzo di Gotto.

In passerella anche il concorso Miss Reginetta Over dedicato alle donne dai 30 ai 60 anni. Ad approdare in finale per la categoria Lady la brolese Cinzia Messina, mentre per la categoria Senior Mirella Serravalle di Noto.

Adesso riflettori puntata alla prossima selezione, che si svolgerà il 15 dicembre per scoprire altre nuove e belle finaliste regionali.