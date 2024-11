Messina: presentato alla piscina di Villa Dante “Pandapool” un sollevatore mobile per disabili

Nell’ambito del progetto Way (Welfare Activity for Young) alla presenza del sindaco Federico Basile; dell’assessore allo sport Massimo Finocchiaro; dell’esperto allo sport nonché delegato CIP Francesco Giorgio, la presidente della Messina Social City Valeria Asquini ha presentato “Pandapool” un sollevatore mobile per disabili che verrà utilizzato nella piscina di Villa Dante.

Pandapool è dotato di un comando a trazione automatica per migliorare la guida da parte dell’operatore. Una capacità di carico fino a 150 kg, 8 livelli di sicurezza; un ausilio indispensabile per consentire alle persone che hanno difficoltà o disabilità motorie, di praticare nuoto, entrando in piscina comodamente seduti nella poltrona del sollevatore.

Come ha sottolineato la presidente Asquini, “nuotare è un’attività terapeutica che aiuta a recuperare alcune funzioni motorie, favorisce l’incontro con se stessi e, soprattutto, incrementare l’attività relazionale”.

Il progetto “Way”, ha affermato Valeria Asquini, “è riuscito a creare sinergia e integrazione tra persone “normodotate” e persone con difficoltà, migliorando aspetti fondamentali legati alla socializzazione”. La presidente della Messina Social City “ha voluto ricordare alcune iniziative realizzate grazie al progetto Way che hanno garantito il raggiungimento delle pari opportunità rafforzando alcune competenze in determinati ambiti, come l’attività di ristorazione portata avanti all’Istituto d’Istruzione Superiore Antonello”.

Praticare sport, ha concluso la Asquini, “attraverso il rispetto delle regole, ha contribuito a trasmettere il senso di collaborazione pensando da squadra e non da singoli oltre a accentuare il fair play”.

Il cambiamento della città di Messina, passa anche attraverso queste iniziative dove i cittadini sono un’unica entità che si aiutano reciprocamente accrescendo il senso di comunità e di appartenenza.