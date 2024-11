Un incidente autonomo si è verificato questa mattina in un terreno di campagna a Galati Mamertino; per cause in corso di accertamento un giovane è caduto e si è procurato molteplici fratture.

Si è reso necessario l’intervento dell’Elisoccorso, per il trasferimento in ospedale, perchè la zona era impervia. Il giovane non è in pericolo di vita.