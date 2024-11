Finanziati 29 progetti contro il dissesto idrogeologico per 77 milioni di euro. La metà in provincia di Messina

La Regione Sicilia ha finanziato 29 progetti contro il dissesto idrogeologico e l’erosione costiera per 77 milioni di euro. La metà sono destinati a Messina e alla sua provincia. La decisione è maturata nel corso dell’ultima seduta della Giunta di Governo Regionale. “Da tempo si attendevano risposte concrete per interventi così significativi, ha spiegato l’assessore regionale al turismo Elvira Amata che, certamente, contribuiranno a riqualificare il nostro territorio e metterlo in sicurezza

Ecco il dettaglio degli interventi finanziati dalla Regione Siciliana in provincia di Messina, area tirrenico-nebroidea: consolidamento delle località Casalotto e Sant’Antonio a Sant’Angelo di Brolo, sistemazione idraulica del torrente Saja-Castello a Valle della S.S 113 a protezione del centro abitato e delle infrastrutture primarie di Oliveri, la sistemazione e la messa in sicurezza del versante sovrastante, la borgata Case Nuove di Saponara centro e la realizzazione dei lavori di salvaguardia di via Marco Polo a Caronia. Area jonica: sistemazione idraulica del torrente Leto a salvaguardia del centro abitato di Letojanni e ancora nel centro jonico la riqualificazione ed il recupero ambientale dei torrenti Sillemi, Papale e Andreana. Poi la sistemazione idrogeologica del torrente Agró a difesa del centro abitato del comune di Santa Teresa di Riva il ripristino delle difese sponda del torrente Fortino a protezione del centro abitato di Mojo Alcantara, il ripristino delle difese sponda del torrente Fiumedinisi, contrada Fontana-armi e i lavori di sistemazione idraulica del torrente Alì a difesa dell’abitato di Alì Terme. Infine su Messina la sistemazione idraulica del torrente Annunziata e ricostruzione dell’alveo dissestato e la demolizione e ricostruzione del ponte Ortera sul torrente Santo Stefano nel Villaggio Santa Margherita.