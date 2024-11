Diventa operativa in Sicilia la figura dello psicologo di base – VIDEO

Diventa operativa in Sicilia la figura dello psicologo di base. Il governo regionale intende promuovere lo sviluppo omogeneo di questo fondamentale servizio sul territorio regionale per rispondere ai bisogni di assistenza psicologica dei cittadini, affiancando e integrando l’azione dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta. Lo psicologo di base è un professionista che individua il problema e indirizza il paziente a colui che, nell’ampio ventaglio degli specialistici, risulta il maggiormente indicato.

Tra gli obiettivi del servizio, quelli di intercettare e diminuire il peso crescente dei disturbi psicologici della popolazione, in quanto il crescente disagio psicologico vissuto sia dai giovani sia da chi è in età più avanzata pone la necessità di garantire a tutti assistenza non solo di tipo clinico ma finalizzata alla riduzione e alla risoluzione di questo disagio.

Servizio di Lucio Volo