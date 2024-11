Basket, la Infodrive Capo d’Orlando si arrende nel finale contro Casale Monferrato

Termina l’imbattibilità casalinga della Infodrive Capo d’Orlando, che non perdeva in casa dal dicembre 2023. Ad imporsi alla Infodrive Arena un’ottima Casale Monferrato per 71-80, che aggancia proprio i biancoazzurri a quota 12 punti: entrambe adesso hanno 6 vittorie e 6 sconfitte.

I piemontesi hanno avuto la meglio con un break decisivo nel 4° periodo, forti del tuo Pepper Martinoni, che hanno chiuso la gara con 52 punti condivisi

Il match, per tre periodi sul filo dell’equilibrio, si è deciso nell’ultimo quarto quando, incredibilmente, i biancazzurri hanno segnato due soli canestri, entrambi con Fresno. L’ultimo quarto è terminato con un emblematico parziale di 4-12. Tanti errori da ambo le parti, ma per l’Orlandina sono stati troppi

Bolignano può recriminare sulle assenze e sugli acciacchi: ha recuperato Jasaitis, ancora a mezzo servizio e non al meglio (9 punti in 24’ per il lituano ma con il 40% dal campo), Antonietti non al meglio, ma sicuramente l’assenza di Patrick Gatti si è fatta sentire più di tutti. Probabilmente si guarderà al mercato per sostituirlo. Adesso, dopo 5 gare in 14 giorni, un po’ di riposo. Si torna sempre alla Infodrive Arena domenica prossima per la sfida contro Desio.