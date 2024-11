A Miss Reginetta d’Italia tanti talenti in pista. L’ASD Invictus Dance Sport incanta il pubblico

Piccoli talenti crescono e l’ARF Spettacoli ha messo in pista, durante la terza selezione del concosro Miss Reginetta d’Italia – Sicilia Orientale tenutasi a MIlazzo, quattro bravissimi ballerrini della scuola A.S.D. INVICTUS DANCE SPORT di Carmelo Foresti e Angelica Italiano si trova a Falcone (Me), via del marinaio 20. Scuola che effettua corsi di Danze di coppia sia a livello sociale che per alto agonismo (Standard, Latine, Liscio Unificato, Ballo da Sala, Argentine), Solo Latin Tecnica e Danze Coreografiche per tutte le età dai 4 anni. Affiliata alla FIDESM (Federazione Italiana Danza Sportiva), a CIDS ed alla WDSF (World Dance Sport Federation), l’Associazione è riconosciuta nel territorio per i numerosi titoli vinti, in particolare di 13 medaglie d’oro ai Campionati Italiani tra il 2019 e il 2024.

Entrati a far parte della Nazionale Italiana da ben due anni, in rappresentanza del tricolore per i Campionati del Mondo svolti nel 2023 a Sibiu (Romania) e nel 2024 a Wuxi (Cina).

Le due coppie che si sono esibite sono state: Alessandro Aliberto e Sofia Ilacqua; una coppia coppia che ha mosso i primi passi nella Invictus Dance Sport fino ad arrivare alla prestigiosa Classe A. Alessandro e Sofia sono stati tre volte Campioni d’Italia nelle Danze Standard e Combinata 10 Danz.

Gli altri ballerini sono stati Salvatore a Angela Squatrito; un’altra coppia formata e cresciuta presso l’Invictus Dance Sport, loro sono due fratelli, e plurifinalisti ai Campionati Italiani, tra la classe B2 e la Classe B1 Combinata 10 Danze, anche loro da pochi mesi ballano in Classe A e si stanno preparando per le prossime comparizioni sulle piste regionali e italiane.