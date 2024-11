Il 10eLotto sorride alla Sicilia e alla provincia di Messina. Nell’estrazione di venerdì 15 novembre, come riporta Agipronews, la vincita più alta arriva da San Marco d’Alunzio grazie a un 8 Oro da 30mila euro.

Sempre nella regione, da segnalare il colpo da 6 mila euro realizzato ad Alcamo, in provincia di Trapani. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,3 miliardi da inizio anno.