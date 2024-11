Tennis: Giuseppe Mendolia vince il torneo N3T 250 al circolo New3Trees di Pace del Mela

Giuseppe Mendolia ha vinto il torneo di tennis N3T 250 organizzato dall’Arf Spettacoli al circolo New3Trees di Pace del Mela.

In finale il tennista di Pace del Mela ha battuto il bravo Antonio Sfameni di Valdina 6-4 6-1 dopo 70′ di buon tennis.

L’inizio del match è combattuto ed equilibrato, fino al 4-4, Mendolia riusciva a brekkare l’avversario per poi chiudere il primo set 6-4. Un set con tanti meravigliosi colpi e con Sfameni che faceva valere il suo gioco sotto rete, ma che trovava un avversario preparato fisicamente e preciso nelle soluzioni che alla lunga lo sfiancavano.

Nel secondo set Mendolia non ha concesso più nulla inducendo all’errore il tennista di Valdina, che soltanto sul 5-0 riusciva a vincere un meritato game.

Per Mendolia è la secondia vittoria stagionale in un N3T 250, la prima contro Ciccio Patti: “Sono contento di aver vinto contro un ottimo avversario, ma il mio desiderio era quello di qualificarmi nel N3T 1000, cercherò di allenarmi di più e migliormi per essere pronto al prossimo torneo” ha dichiarato il vincitore.

Per Sfameni un percorso straordinario e un 2° posto dedicato alla sua famiglia, presente in tribuna: “Vorrei fare i complimenti all’organizzazione e ai titolari del circolo sportivo, sono molto concento del mio risultato, non è stato semplice giocare contro un Mendolia che ha dimostrato di essere in grande crescita e sopratutto di giocare un buon tennis”.

Alla fine applausi per tutti i partecipanti che hanno dimostrato grande passione per il tennis, sportività e amicizia.