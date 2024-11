Miss Reginetta d’Italia: Premiate le cinque Miss che hanno rappresentato la Sicilia alla finale nazionale di Riccione

Sono state tra le 80 protagoniste nella finale nazionale del concorso Miss Reginetta d’Italia, ideato e organizzato dalla New Meta Event dell’inossidabile Alessio Forgetta.

Finale tenutasi a Riccione nel mese di settembre tra emozioni, lavoro e tanto divertimento.

Durante la terza selezione della nuova stagione, che è andata in scena sabato 16 novembre a Villa Cuciti di Milazzo, l’ARF Spettacoli ha voluto premiare le cinque Miss che hanno rappresentato la Sicilia Orientale con grande successo e promuovendo la bellezza dell’isola del sole e dello stupendo mare.

Le Miss premiate sono state Fernanda Carani di Mascalucia, Erica Lentini di Pedara, Gaia Sottile di Milazzo, Chiara Offrè di Furnari e Mariasole Venuti di Messina.

Le cinque Miss hanno ricevuto una deliziona corona personalizzata in ceramica di caltagirone realizzata da “Artemy Ceramiche” negozio e laboratorio che si trova a Barcellona Pozzo di Gotto che cura la produzione e la vendita di ceramiche artistiche di Caltagirone, personalizzando qualsiasi oggetto come bomboniere, complementi arredo, piastrelle, pietra lavica.

“E’ stato un momento emozionante è molto coinvolgente, le abbiamo volute premiare, oltre che per la loro bellezza, per la loro serietà e disponibilità. Ci stanno dando grande soddisfazione e abbiamo voluto donare un ricordo che spero rimmarrà indelibile per tutta la vita” – ha dichiarato la responsabile delle Miss Nuccia Sottile.

Da segnalare che le cinque Miss stanno partecipando alla nuova edizione del concorso e Fernanda, Erika, Gaia e Chiara hanno già staccato il pass per la finale regionale 2025.