Milazzo: Eleonora Vinaccia presenta “Puoi essere tutto quello che vuoi”

L’Associazione Culturale Teseo di Milazzo, presieduta dall’infaticabile Attilio Andriolo, reduce dalla fattiva collaborazione con l’ITT Ettore Majorana di Milazzo nel progetto #Ioleggoperchè, continua nella sua attività di promozione degli scrittori siciliani e presenta, giovedì 28 novembre alle ore 17,30, nell’accogliente Palazzo D’Amico a Milazzo il libro:”Puoi essere tutto quello che vuoi” di Eleonora Vinaccia, edito da “Città del Sole”.

L’evento sarà moderato dallo stesso presidente Attilio Andriolo e si avvarrà degli approfondimenti della prof.ssa Maria Rosa Vitanza e della psicologa Antonella Masotto, che leggerà inoltre alcuni brani del romanzo.

Una meravigliosa storia: Nanni non conosce suo padre. Non lo conosce davvero.

Per tutta la sua infanzia la figura cui si è aggrappato è il nonno, eroe forte e presente ai suoi occhi, in antitesi all’incostanza di un padre percepito estraneo e lontano.

Sono gli anni ’80, Nanni è un ragazzino insicuro e sovrappeso, mangia con foga, vomita. Ama leggere, storie di avventure, di terre lontane. Magellano è, dopo il nonno, la sua fonte di ispirazione. Ed anche il suo è un viaggio, a tratti doloroso, a tratti illuminante, attraverso l’infanzia e l’adolescenza, alla scoperta di se stesso e del suo posto nel mondo.

Dalle profondità oscure in cui s’è inabissato, da quell’ultimo abbandono tanto doloroso, emergerà cambiato, consapevole, pronto finalmente ad affrontare il mondo. E a perdonare.

Il resto lo scoprirete durante la presentazione e leggendo il libro.