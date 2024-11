Termina domani il ciclo di 5 partite in due settimane per la Infodrive Capo d’Orlando, che giocherà in casa contro Casale Monferrato con palla a due alle 18. Orlandina ancora priva di Gatti, con Jasaitis in forte dubbio e reduce dalla sconfitta in casa della capolista Legnano. Casale ha uno score di 5 vittorie e 6 sconfitte e può contare su giocatori importanti, come Martinoni, Pepper e gli ex Simone Vecerina e Wojciechowski.