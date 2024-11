San Fratello, due giorni per scoprire il territorio con EtNeb e il Martin Fest – L’intervista

Due giorni per scoprire e vivere il patrimonio enogastronomico, storico e ambientale di San Fratello. Domani, sabato 16 novembre il centro nebroideo sarà tappa de “𝐿𝑒 𝑉𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑙𝑎𝑣𝑎 𝑒 𝑙𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙’𝐸𝑡𝑛𝑎 – 𝑁𝑒𝑏𝑟𝑜𝑠 𝑇𝑎𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑇𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙” nell’ambito della manifestazione EtNeb, promossa da Ministero del Turismo e dall’assessorato al turismo della Regione Siciliana.

In contemporanea, si aprirà l’edizione numero VI del Martin Fest, organizzato dall’Associazione Vulòs e dalla Pro Loco San Fratello, con il supporto del Comune e del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Al centro della manifestazione, in programma anche domenica 17 novembre, la tradizionale degustazione del locale vino novello, arricchita da musica in piazza, mostre e visite guidate per il centro storico. Soddisfatto il primo cittadino, Giuseppe Princiotta.