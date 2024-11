San Filippo del Mela: Il regista cinematografico Federico Maio si racconta al salotto letterario – video

Il salotto letterario, ideato dall’artista e scrittrice Anna La Rosa alla biblioteca comunale di San Filippo del Mela, si è aperto al cinema invitando il giovane regista Federico Maio ideatore dell’agenzia cinematografica Ventitreesimastrada.

Un incontro coinvolgente dove il regista ha dimostrato il suo amore per il cinema, dialogando e rispondendo alle domande del pubblico; da come è nata la sua passione, da come nascono i suoi film, dalla scelta delle trame, della location, degli attori, ma anche delle difficoltà che un giovane regista di cinema indipendente può incontrare nel suo percorso di crescita.

Federico Maio sta lavorando al suo terzo film, dopo Malamuri e Dumilapassi, e darà ancora una volta, a tanti appassionati siciliani di cinema e teatro, la possibilità di recitare in un film.

Ottima l’ospitalità della responsabile della biblioteca Anna Celi che ha partecipato fattivamente anche ai dialoghi che si sono creati tra il regista e il pubblico. A fare da cornice al racconto del regista i meraviglisosi quadri di Giovanni Gulletta che rappresentano vari attori famosi.