“Natale con il cuore”: l’istituto comprensivo “Pirandello” ripropone la raccolta solidale di generi alimentari e vestiario

A Patti sarà veramente per tutti Natale, in una realtà permeata, ormai, da difficoltà, preoccupazioni, crescenti criticità? Sicuramente no! E allora…”iniziativa vincente non si cambia….” E così anche quest’anno l’istituto comprensivo “Pirandello” ripropone, in preparazione alle festività, “Natale con il cuore”, proprio per esprimere una concreta solidarietà alle famiglie in difficoltà e alle persone fragili.

“L’iniziativa – sottolinea la dirigente, professoressa Clotilde Graziano, – vuole essere un ottimo strumento di aggregazione, un modo per coinvolgere attivamente gli studenti perché aiutare gli altri con un gesto concreto insegna a creare empatia verso il prossimo e a capire, fin da piccoli, che ognuno può davvero fare la sua parte”.

Un modo fattivo per mettere in pratica le parole che ripeteva il beato don Giuseppe Puglisi: “Se ognuno può fare qualcosa si può fare molto”. Nei vari plessi dell’istituto saranno raccolti generi alimentaria lunga conservazione (pasta, riso, scatolame, legumi, biscotti, merendine, succhi, omogeneizzati, panettoni, pandori, cioccolata, caramelle) , prodotti per

l’igiene personali di adulti e bambini, materiale scolastico.

Il materiale raccolto nei plessi “arriverà” poi nella sede centrale dove sarà adeguatamente sistemato e distribuito alle parrocchie di Patti che poi provvederanno a consegnarlo alle famiglie bisognose.

I docenti dell’Istituto, inoltre, attraverso offerte in denaro, provvederanno a comprare capi di abbigliamento per gli alunni meno abbienti.

“Nelle precedenti edizioni – conclude la dirigente Graziano – siamo andati oltre le più rosee aspettative. Auspichiamo che anche quest’anno i ragazzi e le loro famiglie siano molto generosi, con la consapevolezza che un piccolo, semplice gesto, potrà… arricchire qualcuno”.