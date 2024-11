Messina: dal 30 novembre al 7 dicembre ottava edizione del Messina Film Festival & Opera

Teatro Vittorio Emanuele, Sala Laudamo e Museo Interdisciplinare Maria Accascina, le location scelte per ospitare l’ottava edizione del Messina Film Festival & Opera che si terrà dal 30 novembre al 7 dicembre.

A presentare l’interessante kermesse, l’assessora regionale al Turismo e Spettacolo Elvira Amata; il sindaco di Messina Federico Basile; il commissario straordinario dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele Orazio Miloro e il direttore artistico del festival Ninni Panzera.

L’assessora Amata ha voluto sottolineare “l’unicità del festival messinese che coniuga l’elemento cinema con l’opera lirica, un connubio che esalta la cultura e le emozioni che essa trasmette”. L’assessora ha evidenziato anche, “un elemento importante del Festival che rientra in un ambito della politica regionale volta ad offrire all’esperienza turistica un fattore di approfondimento e di conoscenza che solo la Sicilia riesce a mettere insieme”. Con grande soddisfazione, l’assessora Elvira Amata “ha annunciato l’approvazione da parte dell’assessorato, della delibera per l’istituzione del nuovo CdA dell’Ente Teatro Vittorio Emanuele grazie alla quale, terminerà l’attività commissariale e si tornerà alla normalità della gestione”. L’assessora “ha voluto rivolgere un ringraziamento particolare al commissario Orazio Miloro, per il lavoro svolto soprattutto perché non si è isolato ma, ha aperto il teatro organizzando eventi che rendessero vivo il fascino della cultura e non solo”. Elvira Amata “ha concluso il suo intervento informando che Orazio Miloro probabilmente sarà il nuovo Presidente del Teatro Vittorio Emanuele”.

Prendendo la parola, il sindaco Federico Basile “ha evidenziato il fatto che l’ottava edizione del Messina Film Festival presenta un parterre molto importante; non solo un evento ma anche un grande attrattore sia per il teatro che per la cultura e la città”. Il comune, ha proseguito Basile, “è sempre al fianco di queste iniziative che mettono in luce elementi importanti della città e del suo territorio”. Una frecciatina non casuale, Basile “l’ha riservata a coloro i quali, ancora non si sono resi conto che in Sicilia, oltre a Palermo e Catania, c’è una realtà rappresentata da Messina”. La città peloritana, ha concluso il sindaco Basile, “in pochissimi anni è riuscita a porsi all’attenzione nazionale grazie ad un lavoro certosino volto alla valorizzazione delle eccellenze, proposto e presentato eventi musicali, sportivi ed artistici che hanno riscosso l’interesse nazionale e internazionale; ha innalzato lo standar di efficienza dei servizi pubblici e portato la raccolta differenziata a livelli fino a qualche anno fa inimmaginabili”.

Il commissario Orazio Miloro ci ha tenuto a sottolineare che “il festival è una delle iniziative che sono entrate a far parte del cartellone del Teatro proprio per meglio evidenziare la circostanza che il cinema trae spunto dalle opere liriche”. Due forme di cultura, ha proseguito Miloro, “che esaltano la mission del Teatro culla della cultura; interessante il coinvolgimento degli istituti scolastici in modo da avvicinare sempre di più le giovani generazioni sia al cinema che all’opera lirica”. Infine, il commissario Miloro “ha voluto ringraziare il Conservatorio Corelli il cui lavoro sinergico, consentirà di mettere in scena l’opera lirica “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga, musicata da Pietro Mascagni”.

Il direttore artistico Ninni Panzera “ha illustrato il cartellone del Messina Film Festival & Opera 2024 ormai entrato a far parte degli appuntamenti più interessanti del panorama nazionale”. Tantissimi i cortometraggi presentati, ha proseguito Panzera, “quelli selezionati verranno proiettati alla Sala Laudamo insieme ai lungometraggi, alle opere di animazione, spot pubblicitari e spezzoni di film”.

Da non perdere il “Concorso internazionale cortometraggi”, in gara 16 corti provenienti da Francia, Cina, Svizzera, Brasile, Regno Unito, Germania e Spagna. La giuria, sarà presieduta da Fabio Mollo, (regista), affiancato da Anne-Riitta Ciccone (regista) e da Leti Dafne (Cantante lirica e rap). In palio, il Premio Emi Mammoliti per il miglior cortometraggio. Un premio speciale e un riconoscimento alla migliore interpretazione.

A latere del Festival, ha detto Panzera, “un evento speciale che si terrà presso il Museo Interdisciplinare “Maria Accascina”: la mostra di alcuni gioielli dell’orafo calabrese Gerardo Sacco realizzati appositamente per i film di Franco Zeffirelli “Otello, il giovane Toscanini e Amleto”, indossati da artisti di fama internazionale”.

Ancora, Ninni Panzera “ha annunciato la partecipazione dell’attrice Stefania Sandrelli che presenterà “Relazioni Pericolose”. Infine, interessante il concerto del 4 dicembre diretto da Francesco Attardi e la pianista Gilda Buttà.