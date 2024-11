Gioiosa Marea e Piraino: finanziato il progetto congiunto per i percorsi turistici a Gioiosa Guardia e Serro Martini

E’ stato finanziato per 200mila euro, nell’ambito dell’Atto di programmazione 2023-2025 del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, il progetto per la realizzazione di percorsi turistici presentato dalla compagine composta dai Comuni di Gioiosa Marea e Piraino. Questa iniziativa congiunta tra le due amministrazioni si propone di creare una rete integrata di infrastrutture turistiche e naturalistiche, migliorando la fruizione del territorio e valorizzando le sue bellezze paesaggistiche.

Gli interventi interesseranno l’area storica di Gioiosa Guardia per Gioiosa Marea e la zona di Serro Martini e della Pineta comunale per Piraino. Il progetto comprende la riqualificazione di sentieri esistenti, la sistemazione di percorsi pedonali, l’aggiunta di aree di sosta attrezzate e l’installazione di segnaletica e pannelli informativi per una migliore esperienza turistica.

L’obiettivo finale è riscoprire e valorizzare l’identità culturale delle comunità locali, ampliando le possibilità di turismo sostenibile e accessibile. Per i sindaci di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, e di Piraino, Salvatore Cipriano, “Questa visione punta non solo a preservare le caratteristiche naturali e storiche del territorio, ma anche a incentivare un’economia che sia attiva tutto l’anno. Si mira, infatti, a favorire la destagionalizzazione e a distribuire meglio i flussi turistici, rendendo le aree interne e costiere più attrattive. La strategia prevede di coinvolgere nell’attività di promozione turistica anche l’entroterra, arricchendo l’offerta e prolungando la stagione turistica con benefici per tutta la rete di servizi locali. Non solo vogliamo far conoscere le meraviglie naturali e culturali di Gioiosa Marea e Piraino, ma puntiamo anche a costruire un modello di turismo sostenibile che crei valore e opportunità per le nostre comunità per tutto l’anno. Un ringraziamento all’Assessore Regionale Elvira Amata per l’attenzione che riserva al territorio nell’attività di promozione nel segno della collaborazione proficua”.