Tennis: La finale del torneo N3T 250 sarà tra Mendolia e Sfameni

Saranno Giuseppe Mendolia di Pace del Mela e Antonio Sfameni di Valdina a contendersi il 2° Trofeo N3T 250 al circolo New3Trees di Pace del Mela, la finale si svolgerà sabato 16 novembre alle ore 15:30.

Mendolia è reduce dalla vittoria della prima edizione del torneo ed è arrivato alla nuova finale dopo il terzo posto nel girone C del torneo 3NT 1000, eliminato da Giuseppe Barbaro e Salvatore Sottile.

In questa seconda fase ha battuto prima Salvatore Barbara, 6-0 6-0, e poi Massimo Scipilliti 6-4 6-1.

Anche Sfameni è reduce da un terzo posto, ma nel Girone E, eliminato da Carmelo Abate e Davide D’Amico, ed è approdato alla finale dopo aver battuto Benny Costa al tie-break, 6-7 6 4-7-3, e Stefano Raffa 6-3 7-5.

Tra i due finalisti ci sono ben 17 anni di differenza, visto che Mendolia è nato nel 1981 e Sfameni nel 1964.

Sarà una bella sfida tra il dinamismo di Mendolia e la regolarità e l’esperienza di Sfameni, entrambi abituati a queste partite dove la calma e la limitazione degli errori faranno la differenza.

Mendolia ha dichiarato: “Sono molto contento di essere arrivato alla finale per la seconda volta consecutiva, mi aspettavo qualcosa in più nella prima fase, ma ancora non ho raggiunto il livello degli altri tennisti del circuito, ma mi sto allenando per essere pronto nella nuova stagione. Per me è un grande privilegio disputare la finale ed essere 9° nella classifica N3T 2024. Voglio ringraziare l’organizzazione e tutti gli amici tennisti che fanno parte di questo meraviglioso circuito”

Anche Sfameni. 21° nella classifica N3T 2024, è un po’ deluso della prima parte del torneo, ma contento di essere arrivato alla finale: “Disputare una finale è sempre qualcosa di bello e di emozionante. Non sarà semplice contro un atleta come Mendolia, sarà sicuramente una bella partita e che vinca il migliore. Poi vorrei dire che ho trovato un ambiente eccezionale e non vedo l’ora di ricominciare la nuova stagione dall’inizio dell’anno”.

Subito dopo la finale si svolgerà la premiazione.