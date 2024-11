Messina: YoungMe Days 2024 un’opportunità che l’amministrazione comunale rivolge ai giovani

Un evento rivolto all’orientamento dei giovani che vogliono accostarsi al mondo del lavoro curando la formazione e tirando fuori competenze e aspirazioni. Un’occasione di dialogo e confronto tra l’amministrazione comunale, esperti, professionisti e giovani che vogliono partecipare in maniera attiva alla crescita della società. YoungMe Days giunto alla seconda edizione, voluto fortemente dall’assessora alle politiche giovanili Liana Cannata, sostenuto dall’amministrazione comunale intende promuovere i giovani talenti messinesi, che, anche dalla loro città, possono acquisire una posizione di prestigioso nel panorama nazionale e internazionale.

Un contest che dal 27 al 29 novembre al Palacultura vedrà come ospiti creator del calibro di Fabiana Manager, Lorenzo Branchetti, Fabrizio Privitera, Lelio Bonaccorso, Francesco Oggiano, Samuele Sciacca, Andrea Muzii Sergio Pitrone e il “maestro Gabriele” Camelo che da Roma ha deciso di trasferirsi a Palermo. Il maestro elementare Gabriele trasferisce ai bambini metodi formativi, dolcezza, amore; questa relazione didattica e affettiva e quindi motivazionale, con l’autorizzazione dei genitori, viene pubblicata sui social per far capire che la dimensione motivazionale non è slegata dalla dimensione dell’apprendimento. Il maestro Gabriele è fautore di un rapporto più costruttivo tra la scuola e le famiglie elemento indispensabile di crescita per entrambi a favore dello sviluppo dei ragazzi.

Alla conferenza stampa di YoungMe Days 2024 presenti il sindaco Federico Basile, l’assessora Liana Cannata e i consiglieri Raimondo Mortelliti presidente commissione politiche giovanili e Raffaele Rinaldo componente la stessa commissione.

Il sindaco Basile “ha mostrato grande interesse nel sostenere questa iniziativa tesa a dare maggiore visibilità ai giovani messinesi che, vogliono mettersi in gioco e dimostrare capacità e professionalità”. Basile ha evidenziato il fatto che “l’amministrazione comunale ha avviato un processo di “svecchiamento” della macchina burocratica, dei servizi pubblici, proprio per rendere sempre più concreto ed efficace il processo di cambiamento di una città che adesso può guardare senza timore reverenziale alcuno alle grandi metropoli” .

L’assessora Liana Cannata presentando l’iniziativa, “ha rimarcato il fatto che YoungMe Days consente ai giovani di avere una visione più completa ed articolare di quelli che sono i percorsi post diploma”. Un incontro con la città ha proseguito la Cannata, “con i professionisti che hanno deciso di investire e vivere nel contesto che li ha formati e dato visibilità”. Una visione del mondo del lavoro, ha affermato l’assessora “avendo esempi positivi per far comprendere che è possibile emergere e riuscire a lavorare anche a Messina”. Grande passione ma soprattutto convinzione, gli elementi distintivi dell’assessora Cannata.

Iniziativa interessante quella dei consiglieri comunali Raimondo e Rinaldo in primis, i quali, hanno deciso di animare un workshop durante YoungMe Days 2024. I contenuti del workshop riguarderanno l’attività degli amministratori comunali vista attraverso un percorso politico incentrato soprattutto con il confronto popolare prima e successivamente, con una conoscenza puntuale dei meccanismi relativi alla normativa ammnistrativa e legislativa della macchina comunale.

YoungMe Days 2024 è finanziato dal Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”.

Tutte le attività previste dalla manifestazione sono gratuite e rivolte principalmente al pubblico giovanile under 35.