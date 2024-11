Un successo l’8a edizione della BTE, la Borsa del Turismo Extralberghiero organizzata da Confesercenti Sicilia

Sostenibilità, digitalizzazione, turismo alternativo e autenticità. Questi i temi nodali dell’VIII edizione della Borsa del Turismo Extralberghiero organizzata da Confesercenti Sicilia e andata in scena nella suggestiva cornice del Cruise Terminal del porto di Palermo dell’8 al 10 novembre. Un comparto in costante crescita, quello dell’extralberghiero – B&B, case vacanza, agriturismi, camping, glamping, Boat and breakfast, etc. – che sull’Isola conta 120 mila posti letto dichiarati con un fatturato che supera i 600 milioni di euro l’anno e su cui puntare per la rinascita di borghi e territori che possono offrire itinerari alternativi ed unici rispetto ai circuiti turistici consolidati e alle città d’arte.