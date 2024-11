Sant’Agata di Militello – “Lasciami sognare”, il nuovo singolo di Flavio Gennaro

Flavio Gennaro è un artista italiano emergente, conosciuto per il suo stile che unisce elementi di pop melodico ed elettronico. Le sue canzoni, come “Se ci riproviamo” e “Tu, Lui ed Io”, riflettono un mix di emozioni e riflessioni personali, spesso legate a temi come l’amore e le esperienze di vita​​​​. Recentemente Flavio, originario di Sant’Agata di Militello – ha continuato a guadagnare popolarità con brani come “Lasciami sognare”, che mettono in evidenza la sua capacità di fondere melodie moderne con testi romantici e intimi.

“Questa canzone – dice Flavio alla nostra redazione – racconta il desiderio di vivere un momento di fuga dalla realtà, un attimo sospeso nel tempo in cui mi perdo completamente in un amore puro e senza confini. È una sorta di viaggio interiore, in cui “perdere la rotta” significa spingermi a esplorare sentimenti profondi e inesplorati, cercando un legame che sembri eterno, come se il tempo potesse fermarsi solo per noi.”

Nonostante sia ancora all’inizio della sua carriera, Flavio ha già costruito una solida base di fan attraverso piattaforme come Spotify e Last.fm, dove le sue canzoni ricevono apprezzamenti per la loro sincerità e il loro sound fresco​​​​.