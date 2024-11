Alluvione tra Messina e Catania: strade come fiumi, frane e allagamenti con auto trascinate dalla potenza dell’acqua

Anche oggi il maltempo si sta abbattendo principalmente sulla costa orientale della Sicilia, in particolar modo tra Taormina e Catania.

Sono oltre 30 le richieste di soccorso a Torre Archirafi, frazione di Riposto, in provincia di Catania, dove le strade si sono trasformate in fiumi. Sotto una pioggia battente gli automezzi vengono trascinati dalla furia dell’acqua.

Ad Aci Sant’Antonio i pompieri hanno soccorso alcuni automobilisti bloccati nelle loro auto in via Aldo Moro, dove sono intervenuti per alcune persone rimaste dentro un supermercato completamente allagato. Ad Acireale una persona è stata soccorsa in un’abitazione allagata in via Rocco Chinnici.

Chiusa anche la A18 Messina-Catania, nel tratto tra Fiumefreddo e Giarre Vigili del fuoco sono al lavoro per far defluire l’acqua che ha creato delle enormi pozzanghere in entrambe le carreggiate. Colonne di auto si sono formate inevitabilmente.

Il Cas obbliga l’uscita a Fiumefreddo a quanti sono diretti verso Catania. Ma anche sulla statale 114, verso il capoluogo etneo, si registrano incolonnamenti per via del copioso flusso di mezzi che si sono riversati lungo questa arteria. E’ consigliata, invece, l’uscita ad Acireale a chi è diretto verso Messina