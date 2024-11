Torrenova, si ribalta con il trattore. 67enne trasferito in elisoccorso

Un grave incidente si è verificato questa mattina in un appezzamento di terreno in contrada Cupane a Torrenova.

Dalle primissime informazioni sembra che un 67enne impegnato nella campagna di raccolta delle olive, mentre era a bordo di un trattore, per cause da accertare, si sarebbe ribaltato. Immediati i soccorsi per il ferito, che pare sia rimasto cosciente. Sembra che l’uomo sia caduto dal trattore e che il mezzo abbia poi proseguito la marcia da solo. Da chiarire se l’uomo abbia avuto un malore.

Sul posto due ambulanze del 118 che hanno immediatamente allertato l’elisoccorso atterrato al campo sportivo di Torrenova, dove il 67enne è stato condotto, per essere trasferito in un centro ospedaliero attrezzato.

Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di S. Agata di Militello, per gli accertamenti del caso e i volontari di Protezione Civile di Torrenova.

Aggiornamento ore 12.35: Il ferito è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina, dove i sanitari hanno preso in carico il 67enne e hanno predisposto tutti gli accertamenti diagnostici del caso, che sono in corso.