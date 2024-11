Verona – Fieracavalli: Parco dei Nebrodi e cavallo Sanfratellano: un binomio vincente

Ha chiuso i battenti la 126ª edizione di Fieracavalli, che ha portato a Verona in quattro giorni 140mila tra visitatori e operatori, confermando il successo trasversale che il salone riscuote tra sportivi e professionisti del settore.

73 i paesi di provenienza, in aumento rispetto ai 60 del 2023, a conferma della vocazione sempre più internazionale della manifestazione.

Un percorso espositivo di 128mila metri quadrati, 12 padiglioni e 6 aree esterne, palcoscenico per circa 2.200 cavalli di 60 razze diverse. Tra queste, fiore all’occhiello del territorio dei Nebrodi, il cavallo Sanfratellano, che ha raccolto unanimi consensi al Salone dedicato alle razze italiane.

Il Direttore Rino Beringheli, presente all’evento, esprime la propria soddisfazione per l’interesse nei confronti del Parco che intende sostenere le eccellenze del comparto, che costituisce una valida opportunità per avvicinarsi alla natura e vivere avventure all’aria aperta.

“Siamo custodi di una tradizione equestre – dichiara Rino Beringheli – che intendiamo sostenere. I dati presentati a Fieracavalli testimoniano che il mondo del cavallo privilegia boschi e colline, interessa un turismo etico e sostenibile, abbinando anche esperienze del settore enogastronomico. Tutte peculiarità del territorio dei Nebrodi, presente, proprio per questi motivi, alla edizione appena conclusa. L’evento è stato inoltre occasione di incontri finalizzati a gettare basi di future collaborazioni.” Tra questi, l’Istituto Incremento Ippico per la Sicilia, sotto l’egida dell’Assessore regionale dell’Agricoltura Salvatore Barbagallo, rappresentato dal Commissario straordinario Ignazio Mannino e dal Direttore Michele Bentivegna, che hanno manifestato apprezzamento per l’azione promozionale del Parco dei Nebrodi, il Comune di San Fratello con il vice Sindaco Benedetto Reale, le associazioni di tutela e valorizzazione del cavallo Sanfratellano partecipanti alla manifestazione.

Soddisfazione espressa anche dal Commissario del Parco Giovanni Cavallaro: l’Ente Parco intende potenziare la propria mission di valorizzazione. Per questo motivo, è stato richiesto un incisivo sostegno presso l’Assessorato regionale al territorio e Ambiente: da parte dell’Assessore Giusi Savarino una rinnovata azione di supporto all’azione dei Parchi naturali, testimoni e protagonisti dello sviluppo sostenibile dell’Isola.