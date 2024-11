Taormina: il sindaco Cateno De Luca presenta il calendario delle manifestazioni natalizie

Senza ombra di dubbio Taormina è una delle città più famose al mondo, la “Perla dello Jonio” si erge sul Monte Tauro da dove si può ammirare una vista incantevole sulle acque verdi e cristalline della baia di Naxos che sul misterioso fascino dell’Etna. Tantissime le ricchezze culturali e storiche in primis, il Teatro Antico che rappresenta uno degli esempi più significativi dell’influenza greca che ne hanno definito i tratti e segnato vita e sviluppo.

Taormina è sempre stata meta privilegiata di artisti e poeti che hanno trovato ispirazione passeggiando per le sue stradine: Corso Umberto che collega Porta Messina a Porta Catania, il Teatro Antico costruito attorno al III sec. a.C. dai Greci; Palazzo Corvaja splendida villa gentilizia, originariamente dedicata all’agorà greca e al foro romano in seguito, fu annessa una torre militare araba. Oggi Palazzo Corvaja ospita il Museo Siciliano di Arte e Tradizioni Popolari. Ed ancora, i resti di un piccolo teatro romano l’Odeon, il Convento dei Cappuccini, adorno di un portale tardo gotico; contrada Giafari con la “Piscina Mirabile”, e tanto, tanto altro.

Johann Wolfgang von Goethe nell’opera “Viaggio in Italia” rimase letteralmente stregato dalla bellezza della cittadina che descrisse come un luogo magico. Parimenti, Guy De Maupassant nella sua opera: “La Sicilia” con l’introduzione di Gesualdo Bufalino, ebbe a dire: “Se qualcuno dovesse trascorrere un giorno solo in Sicilia e domandasse: che cosa bisogna vedere? Gli risponderei senza esitare: Taormina”.

Taormina dopo qualche anno di “anonimato”, vuole tornare ad essere punto di riferimento non solo in Sicilia ma in Italia e fuori i confini nazionali.

Il sindaco Cateno De Luca ha avviato un percorso di rilancio della città, prima risanando il deficit finanziario poi, programmando una serie di eventi e manifestazioni che potessero ridare alla “Perla dello Jonico” il suo ruolo e il suo magico fascino. “Natale a Taormina, accendi i tuoi sogni” è lo slogan che Cateno De Luca ha voluto utilizzare per stuzzicare la curiosità dei tanti estimatori della città dello Jonio. Il sindaco De Luca ha presentato a Palazzo dei Giurati il programma delle manifestazioni natalizie con un impegno finanziario, da parte dell’amministrazione comunale circa 450 mila euro. Prenderà il via ufficialmente il 17 novembre con l’accensione delle luci natalizie del centro storico e proseguirà fino alla fine di gennaio. L’abete natalizio alto 12 metri, è stato donato dal comune veneto di Asiago; verrà acceso il 7 dicembre con la presenza sia del sindaco di Taormina Cateno De Luca che con quello di Asiago Roberto Rigoni Stern. Cateno De Luca ha dichiarato che “il calendario delle manifestazioni è stato pensato non solo per celebrare le festività, ma anche per incentivare la destagionalizzazione del turismo, offrendo attrazioni e momenti di aggregazione durante tutto il periodo invernale”.

L’assessore al Turismo Jonathan Sferra, ha comunicato che “il programma è frutto di un grande impegno e di una visione che guarda oltre il