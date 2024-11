Sicilia, allerta meteo rossa tra Messina e Catania. Scuole chiuse in molti comuni

Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diffuso un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, martedì 12 novembre. Per le prossime 24-36 ore si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, in tutta la Sicilia, a prevalente carattere di rovescio o temporale, assumendo localmente anche carattere di persistenza sui settori orientali; i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Passa da fase di rischio arancione a rossa l’allerta sulla fascia jonica dell’Isola, tra le province di Messina e Catania, dove sono attese forti piogge. Sulla Sicilia tirrenica tra Palermo e Messina previste condizioni meteo migliori, con allerta in fase gialla, arancione, invece, su tutto il resto dell’Isola.

Scuole chiuse a Messina. Già nella giornata di ieri, con l’allerta arancione molti sindaci avevano emesso ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. E’ quindi possibile che la stessa cosa avvenga anche oggi per domani. Il primo cittadino di Catania Enrico Trantino ha appena pubblicato l’ordinanza che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, la sospensione delle attività nei centri sportivi, cimiteri comunali, giardini e parchi e manifestazioni all’aperto. Attivato anche il COC.

Scuole chiuse anche a Roccalumera, Alì Terme, Furci Siculo, Scaletta Zanclea.