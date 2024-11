San Salvatore di Fitalia – 16 e 17 novembre appuntamento con la “Sagra della Castagna”

Tutto pronto per la “Sagra della Castagna e dei sapori d’autunno”, che si svolgerà a San Salvatore di Fitalia il 16 e 17 novembre.

Si comincerà il 16 novembre dalle 18 con stand enogastronomici: alle 20,30 il concerto degli “Ottoni animati”. Domenica 17 novembre in Contemporanea con Sagra della Castagna “Gusto e Arte”, l’associazione Fabbri D’arte realizzerà una scultura in ferro battuto, che si aggiungerà al percorso delle opere d’arte in ferro battuto dislocate per le vie del paese e i maestri Fabbri si cimenteranno in una estemporanea di forgiatura. Intrattenimento finale con il gruppo “Senza regole” live band. Visite guidate e stand gastronomici inclusi.

“Una soddisfazione – dice il sindaco Giuseppe Pizzolante – poter rimarcare lo straordinario lavoro di squadra che accomuna tante realtà del territorio, schierate in prima linea per garantire la continuità di un evento che appartiene oramai alle nostre tradizioni.

Ritorna fortificando quei valori di socialità, condivisione e partecipazione che delineano l’identità della comunità fitalese, unitamente al piacere di vivere appieno e, insieme, il paese.

Un ringraziamento va alla Pro Loco San Salvatore di Fitalia in tutte le sue componenti, nonché a tutte quelle persone che, attraverso la propria dedizione, sono impegnati nei preparativi, e a chi lo farà nelle prossime settimane per garantire al pubblico un’esperienza piacevole e completa.”