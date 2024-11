Libri: da oggi disponibile il II volume di “Sono rimasta sola con la mia immaginazione” del liparese Federico Lo Schiavo

Disponibile da oggi, lunedì 11 novembre, il II volume di “Sono rimasta sola con la mia immaginazione” del giovanissimo liparese Federico Lo Schiavo. Dopo il successo del primo libro, pubblicato nel 2023, che ha catturato l’attenzione dei lettori in diverse fasce d’età, la storia di Tara continua a tenere col fiato sospeso. Il primo volume è diventato libro di testo nelle scuole secondarie di primo grado ed è riuscito a catturare anche l’attenzione degli insegnanti: la prima scuola a richiederlo è stata la D’Alcontres di Barcellona PG..

Tara, dopo le vicissitudini affrontate nel primo volume, cambia vita e identità, stabilendosi in Svizzera. Ora è una donna sposata e ha una figlia dodicenne, Paola. Nel tentativo di condividere il suo passato con un’emittente privata, solleva un polverone mediatico che provoca in lei uno sconvolgimento interiore profondo, rivelandole al contempo novità inaspettate. Grazie all’abilità dell’Autore nel catturare l’essenza dell’intrigo, il lettore è immerso in un mondo in cui ogni pagina rappresenta un passo verso la scoperta. La celebrazione della tensione narrativa e la complessità psicologica che si cela dietro il mistero letterario, accompagneranno il lettore lungo il percorso intricato dell’animo umano. Questo viaggio, suggestivo e articolato, sarà un continuo dipanare di dubbi e rivelazioni, in cui la potenza del narrato aprirà le porte inesplorate dell’esistenza umana. Tra luci e ombre, l’immaginazione della protagonista prende vita, e i suoi compagni di avventura, ognuno con i propri segreti, contribuiranno a una serie di colpi di scena che manterranno viva l’attenzione del lettore, mentre la ricerca della verità si farà sempre più sofferta.

Federico Lo Schiavo è nato a Lipari nel 2005, nelle isole Eolie. È un ragazzo appassionato di spettacoli dal vivo e, ogni anno, conduce eventi di diversi tipi. Ha lavorato per un giornale locale e ha presentato programmi per la stessa testata. Ha recitato in alcuni videoclip e ha pubblicato due libri, tra cui il suo omonimo. “Sono rimasta sola con la mia immaginazione” che è diventato anche un testo di narrativa per le scuole. Su Instagram condivide la sua vita con oltre 6.400 follower e, grazie all’affetto del pubblico, lo scorso anno ha realizzato diversi meet and greet e firme di copie.