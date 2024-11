Di grinta e di carattere l’Orlandina Basket batte Fiorenzuola in un finale al cardiopalma, mandando in visibilio la Infodrive Arena. Orlandina, priva di nomi importanti come Jasaitis e Gatti, sconfigge in rimonta Fiorenzuola 67-63 nella 10a giornata del campionato di Serie B Nazionale. Determinante il parziale di 16-5 nell’ultimo quarto. Due punti importanti in un momento delicato della stagione e che issano l’Orlandina a quota 12.

Domani servizi e interviste all’interno del TG di AMnotizie.