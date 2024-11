“L’amicizia finisce col piano di lavorazione. Vittorio Sindoni fra cinema e tv”, il libro di Andrea Pergolari sul grande regista orlandino

Uscirà a fine novembre 2024 il primo, interessantissimo, studio dedicato al grande regista di Capo d’Orlando Vittorio Sindoni.

Attraverso i ricordi del regista e una ricostruzione dettagliata delle sue opere, si propone, al cultore all’appassionato o al semplice lettore, un viaggio in un lungo periodo dello spettacolo, della cultura e della storia italiana in generale.

Sindoni lavora con i grandi attori del suo tempo, da Walter Chiari a Luciano Salce, da Valentina Cortese a Stefano Satta Flores, da Stefania Sandrelli a Sergio Castellitto, da Gianni Morandi a Sophia Loren, conservando sempre una personale visione del mondo e una propria cifra umoristica, mantenendo una propria autonomia anche durante la lunga attività televisiva.

In questo libro si troveranno aneddoti e analisi, avventure e, talvolta, polemiche, ma soprattutto la grande generosità di un autore che ha sempre voluto emozionarsi e fare emozionare, prima di tutto, divertendo e raccontando storie ricche di sentimenti. “Con la certezza che non sempre, sul set come nella vita, l’amicizia finisce col piano di lavorazione”.

Tra le opere principali ricordiamo sicuramente “Perdutamente tuo… mi firmo Macaluso Carmelo fu Giuseppe” con Stefano Satta Flores (alcune scene furono girate proprio a Capo d’Orlando); “Amore mio non farmi male” e il sequel “Son tornate a fiorire le rose” con Walter Chiari e Valentina Cortese e molti altri.

Il libro, edito da Edizioni Sabinae sarà disponibile online e nelle librerie dal 25 novembre