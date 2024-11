Calcio – Le sfide del weekend nel messinese. Milazzo a Lentini, l’Orlandina ospita il Mistretta

Secondo weekend novembrino pronto a partire nei campionati dilettantistici con l’ACR Messina che proverà, Domenica alle 17:30, al Franco Scoglio, a riprendere confidenza con la vittoria, che manca da ben 64 giorni. Cliente ostico il Giugliano, quarto in Classifica e reduce da due vittorie consecutive.

Quattro, invece i derby siculi, nel turno numero undici, della quarta serie.

A caccia dei tre punti, il Città di Sant’Agata, che attende al Fresina, la Nissa, trasferta ostica per il Siracusa, contro il Castrum Favara, intrigante il match del Gaeta tra L’Enna e il Paternò in salute, delicatissimo quello del Liotta tra i gialloblù di Romano e il Gigante di Bonfatto.

Spera di ritornare alla vittoria, la Nuova Igea Virtus contro il Locri, altro incrocio con una calabra per l’Acireale, arriva la capolista Vibonese.

A chiudere due incroci con le campane, il Ragusa, in cerca di riscatto, riceverà il Pompei ferito, trasferta insidiosa per la Sancataldese contro la Scafatese. Tre impegni esterni e due interni per le cinque messinesi, in Eccellenza Girone B.

Capolista Milazzo al Nobile di Lentini, con l’intento di rimanere in vetta, rischiosa trasferta contro l’Atletico Catania per la Rosmarino, derby intrigante al Bucalo di Santa Teresa, tra la Jonica e il Gioiosa, separate da un solo punto in classifica.

Ciliegina sulla torta, il match in zona Play Off del Vasi, con la Nebros al cospetto della splendida realtà Città di Avola.

Stuzzicante anche il programma in Promozione con la capolista Messana a far visita al fanalino di coda Sant’Alessio, l’inseguitrice San Fratello Acquedolcese al Latteri contro l’ingannevole Aluntina, delizioso il match del Pissi tra l’Orlandina e il Città di Mistretta, non da meno quello del Sorbello Stadium, tra i ragazzi di Cannaò e quelli di Bitto.

Da non sottovalutare l’anticipo dell’Atletico Messina contro la Valdinisi e quello di Monforte, con i ragazzi di Cambria alla ricerca della risalita in graduatoria, Nuova Rinascita permettendo.

Domenica a chiudere il Città di Galati di Giarrizzo tenterà il ritorno alla vittoria contro la Pro Mende. Tre gare di Sabato e tre di Domenica nel settimo turno in Prima Categoria Girone C.

Anticipi di lusso con il Melas che riceve la capolista Pro Falcone, mentre l’Orsa proverà in casa, a fermare la corsa della Mamertina, un solo imperativo invece, per il Sinagra, centrare la prima vittoria in casa contro la Nuova Azzurra.

Domenica invece, riflettori puntati sul Caldarera di Sant’Angelo di Brolo per il derby della costa saracena tra il Comprensorio del Tindari e la Futura, senza dimenticare la gara di Milazzo tra la Folgore e il Lipari e a Mazzarra’ quella dei ragazzi di Torre contro la Sfarandina in perenne difficoltà.

Sarà certamente un altro fine settimana calcistico con tanto divertimento e patos.

Servizio di Fabio Todaro