Aggiudicato l’appalto per la realizzazione del sistema fognario e depurativo in contrada Catena, località Ponte Naso

E’ stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione del sistema fognario e depurativo nella contrada Catena, località Ponte Naso, nel territorio di Naso.

“Si tratta di un obiettivo primario del mio programma elettorale, ha dichiarato il sindaco Gaetano Nanì, un servizio essenziale in una zona in forte espansione, che, oltre a ospitare numerose abitazioni civili, si candida a diventare un luogo di grande interesse turistico.”

I lavori, per un importo a base d’asta di oltre 400 mila euro sono stati aggiudicati alla ditta “Fratelli Barresi Costruzioni srl” di Oliveri.

“In ogni comune che si rispetti, i servizi essenziali devono essere garantiti ai cittadini – prosegue Nanì – per questo motivo la mia amministrazione, fin dal primo giorno di insediamento, si è impegnata a raggiungere elevati standard di vivibilità. Dopo la fognatura nelle contrade di Ficheruzza e Madonnuzza dove i lavori sono in fase di conclusione, presto sarà quindi operativa anche quella di Ponte Naso. Crediamo molto in questa parte costiera del nostro territorio, che, nel periodo estivo, è meta ambita di molti vacanzieri. Posso già affermare – conclude il sindaco – che, grazie a questo intervento e ad altri servizi che il Comune di Naso metterà a disposizione della collettività, la zona è già stata attenzionata da importanti aziende del settore turistico.”