Stasera su AM “Anteprima Sport”, la presentazione della giornata calcistica del weekend

Tra presente, passato e futuro, questo il leit motive del rotocalco in onda stasera alle 20:50 sul canale 82 di Antenna del Mediterraneo.

Un tuffo all’interno del weekend archiviato, un occhio a ciò che è accaduto in mezzo alla settimana e la proiezione verso il fine settimana calcistico in arrivo.

Tutto in presenza dell’ospite in studio, con servizi curiosità e tanto altro in meno di un tempo di gioco.

Partenza lanciata con la presenza, accanto al conduttore Fabio Todaro, del tecnico della Nuova Igea Virtus Francesco Di Gaetano.

Sintonizzatevi e non ve ne pentirete