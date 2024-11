Patti: esce “Una foto sfocata”, singolo di esordio di Marta Pitì

Oggi – venerdì 8 novembre – sarà un grande, indimenticabile giorno per la pattese Marta Piti’, 17 anni. Uscirà, infatti, “Una foto sfocata”, suo singolo d’esordio, prodotto e arrangiato da Alessandro Di Dio Masa presso gli studi di Musicantiere Toscana.

“La mia passione per il canto – spiega Marta – nasce quando ancora ero una bambina e le recite scolastiche sono state il mio primo trampolino di lancio. A 9 anni ho avuto la fortuna di conoscere quello che è stato ed è attualmente il mio maestro di canto, Salvatore Saulle. Grazie a lui sono cresciuta musicalmente e non solo”.

“L’uscita di questa prima canzone – aggiunge – mi emoziona tantissimo; questa è un’ esperienza che mi sta arricchendo molto e mi sta facendo capire quanto lavoro e quanti sacrifici ci siano dietro la produzione di un brano. Per questo voglio ringraziare il maestro Alessandro Di Dio Masa che sta credendo in me”. Marta, comunque, preferisce rimanere con i piedi per terra: “Di progetti per il futuro ne ho tanti, ma per adesso voglio godermi questo momento”.

https://music.youtube.com/watch?v=WwFKUYcJUkQ&si=AmYw8CF1GuM2yb8w