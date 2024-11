Barcellona Pozzo di Gotto: L’Asssesore Roberto Molino ha incontrato il profeta David E. Owuor

Anche l’Assessore Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha voluto incontrare il profeta David E. Owuor scienziato nel campo della genetica che è diventato un predicatore del Ravvedimento e della Santità, che ha visitato diversi luoghi della Sicilia.

Nel corso dell’incontro il profeta Owuor rimprovera il peccato terreno (invidia, ira, attaccamento al denaro e piaceri materiali) sottolineando la necessità di ritornare al timore di Dio.

L’incontro organizzato dal Sen. Domenico Scilipoti Isgrò si è svolto all’interno di Palazzo Longano è ha visto la presenza anche dell’Avvocato Roberto Di Pietro, del Prof. Demetrio Milardi e del Presidente della Croce Rossa Giuseppe Puliafito che ha commentato così: “il Profeta è portatore di un messaggio di ravvedimento, pace e umanità, messaggio importante per l’umanità e per la nostra società. Le linee guida delle azioni dei volontari della Croce Rossa sono sette principi : Umanità, Imparzialità, Neutralità, Indipendenza, Volontariato, Unità e Universalità principi che regolano le attività del movimento e portano all’ascolto e al dialogo con tutte le culture e religioni, senza discriminazione alcuna. La Croce Rossa per statuto non ha preclusione religiosa, razziale nè di ceto sociale, ciò permette di mantenere la neutralità che la caratterizza nel mondo”.