Messina: incentivi per la mobilità sostenibile. Contributi per l’acquisto di biciclette e monopattini

Presentate le iniziative previste dal Comune di Messina per incentivare la mobilità sostenibile; dal 18 novembre, i messinesi che appartengono ad aziende e/o enti anche privati convenzionati con il comune compresi gli ordini professionali, possono usufruire degli incentivi previsti per l’acquisto di biciclette e monopattini.

Il progetto “Messina-A scuola e al lavoro in Tpl” è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con la partecipazione del Comune di Messina. L’impegno economico complessivo dovrebbe aggirarsi su 500.000,00 euro circa di cui il 70% a carico del Ministero e il 30% dall’amministrazione comunale.

Il rimborso massimo previsto è di € 565,00 per le bici e € 255,00 per i monopattini. La conferenza stampa ha visto la partecipazione del Vice Sindaco Salvatore Mondello, dei funzionari dell’assessorato alla Mobilità Pietro Certo, Silvana Mondello, Giuseppe Messina, Massimo Villari dell’Università di Messina che ha curato la gestione del sistema informatico mentre la comunicazione è stata affidata a Francesca Fulci. Collegati da remoti Maria Morò di Euromobility e Giacomo Mondello mobility manager della Fire.

Continua il processo di cambiamento iniziato nel 2018, ha affermato il vice sindaco Mondello, “riguardante la mobilità sostenibile che passa attraverso il trasporto pubblico, i parcheggi, elementi tutti che contribuiscono sia a decongestionare il traffico oltre che a preservare l’ambiente”. Il trasporto con mezzi a due ruote, ha proseguito Mondello, “accrescerà queste iniziative che fanno parte del Piano Urbano di Mobilità Sostenibili e del Piano Generale del Traffico Urbano”.

Ai funzionari del comune il compito di spiegare le modalità di accesso al portale per verificare quali scuole, aziende, enti, ordini professionali, attività commerciali etc., sono convenzionati e come procedere alla registrazione sul sito https://muovime.comune.messina.it. seguendo le istruzioni per ottenere il bonus. Dall’ 1 dicembre coloro che hanno provveduto all’acquisto e in possesso della relativa fattura, potranno inserirla e richiedere il rimborso.

Il direttore dell’assessorato alla mobilità Pietro Certo, ha informato che “gli uffici hanno calcolato un numero massimo di 800 cittadini che potranno acquistare le biciclette e 300 circa per i monopattini in ogni caso, si procederà fino ad esaurimento dei posti che il comune comunicherà attraverso un allert inserito nel sito”.