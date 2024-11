Premio “EsserCi” Cesv Messina: in corsa le no profit della provincia. Si vota on line dall’11 al 17 novembre

Sono 48 le candidature al Premio EsserCi istituito dal CESV Messina per celebrare, con un riconoscimento simbolico, le organizzazioni non profit dell’Area Metropolitana di Messina. Il Premio è una delle principali novità di EsserCi Festival, la due-giorni organizzata dal CESV con il Comune di Messina che avrà luogo il 5 e il 6 dicembre a Palazzo

«La grande adesione al Premio EsserCi – sottolinea Santi Mondello, presidente del CESV – dimostra ancora una volta la volontà di esserci, in modo proattivo e vitale, del terzo settore del nostro territorio. Di grande valore tutte le candidature. Al momento di votare e decretare i vincitori i cittadini avranno davvero l’imbarazzo della scelta».

Tutte le candidature sono visionabili in home page del portale dedicato: https://premioesserci.cesvmessina.org/. E sempre dal portale dedicato sarà possibile votare. Le votazioni si apriranno lunedì 11 novembre e si chiuderanno domenica 17 novembre. Potranno votare tutti coloro che si registreranno alla piattaforma dedicata. Ciascuna persona registrata potrà votare un progetto per ogni categoria in concorso e quindi esprimere un totale di 7 voti, uno per ciascuna categoria.

I vincitori – che saranno determinati dal numero di voti ricevuti per ciascuna categoria – verranno annunciati e premiati nel corso di un evento dedicato, all’interno di “EsserCi Festival”, il 6 dicembre. Le realtà premiate riceveranno un riconoscimento ufficiale dal CESV Messina.

Ricordando che alcune realtà risultano correttamente candidate in più di una categoria a valere su azioni e progetti differenti, si rende noto l’elenco delle candidature suddivise per categoria.

Sette i candidati nella categoria “Salute e Ricerca”:

Abbraccialo per me,

ABC Amici dei Bimbi in Corsia,

Associazione Salus D’Agostino onlus,

Associazione Siciliana Leucemia,

Avis “G. Emanuele” di Galati Mamertino,

Bucaneve Odv,

Fasted Messina ETS.

Cinque le candidature nella categoria “Arte, Cultura e Spettacolo”:

Associazione Nino Cucinotta

Impronte Messina ETS,

Lunaria Coperativa Sociale,

Officina del Sole APS,

Tuma Records APS.

Sono 15 le candidature per “Diritti e Inclusione”:

ABC Amici dei Bimbi in Corsia,

Aias Barcellona Pozzo di Gotto,

Anffas Onlus Messina,

Arcigay Messina Makwan APS,

Associazione Intervolumina APS,

CePAS – Centro Prima Accoglienza Savio,

Cirs Casa Famiglia,

Comunità di Sant’Egidio Sicilia OdV ETS,

Hic et Nunc APS,

Il Pane Quotidiano OdV,

NoLimits – Al di là del muro,

OdV Totem e “Il Sogno di Morgan”,

Progetto Dopo di Noi Cooperativa Sociale,

Sartoria Sociale Kanò,

Una di noi Onlus.

Per “Giovani e Futuro” 4 le candidature:

Acisjf Terre solidali Messina,

Anymore Onlus,

Hic et Nunc APS,

Scirocco APS.

In “Ambiente e Natura” 10 i candidati:

AssoCEA Messina APS – Centro di Educazione Ambientale,

Associazione Maria Regina,

Camminare i Peloritani,

Fumettomania Factory APS,

Isamupubbirazzu,

New Horizons

Pro Loco Capo Peloro APS,

Puli-AMO Messina,

Rangers International OdV Delegazione Piraino,

Rangers International sez 552 ME.

In “Sport e Benessere” 4 candidature:

AIPD Milazzo Messina APS ETS,

ASD Messina Archery Team

ASD Polisportiva Fc Contesse,

ASD San Matteo Messina.

Nella categoria “Invecchiamento attivo / Solidarietà intergenerazionale“ le candidature sono 3: