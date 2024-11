Milazzo, la Tari 2023 scatena le polemiche. Il sindaco Midili contesta le accuse di aumenti via social

Una diretta facebook del primo cittadino Pippo Midili per chiarire i costi della Tari 2023, dopo le polemiche scoppiate nella città del Capo sulle bollette notificate dal comune. Proteste per presunti aumenti in particolare da parte di commercianti e ristoratori, che hanno dato il là al duro intervento dei consiglieri di minoranza, che paventano il rischio di chiusura per alcune imprese e che chiedono spiegazione degli aumenti, dato che la differenziata è arrivata al 70%. Il presidente del consiglio comunale, Oliva ha convocato un consiglio straordinario per un confronto con l’amministrazione, allo scopo di conoscere le ragioni di importi definiti oltre ogni limite.

Il sindaco Midili ha voluto così rispondere ad accuse e operatori inferociti e snocciola i dati facendo un confronto tra presente e passato. Fatta eccezione per l’anno 2021, quando la bolletta era più leggera per l’applicazione delle agevolazioni covid, dal 2022, si è ritornati alla “normalità”, migliorando il servizio, spiega Midili, accogliendo la richieste dei ristoratori di attuare la raccolta giornaliera, con un costo annuo di 440 mila euro. È chiaro – dice il primo cittadino – che questi costi non possano gravare sul pensionato o sull’operaio.” Poi l’analisi, anno per anno, sui costi sostenuti dalle famiglie per numero di componenti e mq dell’abitazione, ma anche per le attività commerciali evidenziando la diminuzione della bolletta, nonostante l’incremento dei costi di smaltimento. Merito dell’incremento della raccolta differenziata, passata da una percentuale irrisoria al 70 per cento, fa notare il sindaco. “Contesto chi, senza aver dati, fa demagogia e populismo” tuona Midili, “dimenticando di essere stato responsabile nella qualità di amministratori di quel salasso nei confronti dei contribuenti sperando che gli stessi dimentichino.” Dura la sua presa di posizione su chi non paga la bolletta, non cogliendo neppure l’opportunità della rateizzazione addirittura in 72 mesi. “Qualcuno ha aderito pagando solo la prima rata. Un comportamento che offende chi con sacrificio adempie puntualmente il suo dovere di contribuente. E cosa più grave ha ancora il coraggio di protestare” conclude il sindaco.